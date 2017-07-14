Комбайнеры Кагальницкого района устроили конкурс по намолоту

Прохладный и дождливый июль, вопреки опасениям, не испортил донской хлеб -урожайность озимых выше прошлогодней. В Кагальницком районе уборка в полном разгаре, местные комбайнеры устроили конкурс по намолоту.

«Идет конкурс по намолоту. Кто больше намолотит, тот и выиграл, премии дают», — рассказывает механизатор ООО»Кагальник-Агро» Азовского района Андрей Загора.

Так уж получилось, что аграрии Кагальницкого района буквально каждый день уборки урожая этого года сравнивают с прошлым. Началась она чуть позже, урожайность озимых выше, а вот общий намолот пока ниже, но, уверяют селяне, в этом ничего страшного нет.

Именно из-за дождей убирать хлеб в этом году начали позже обычного, но на урожайность это не влияет. Озимые — основная культура. Собирают 51 центнер с гектара против прошлогодних 49.

«В прошлом году ранние колосовые зернобобовые убрали 300 тысяч тонн с небольшим, в этом году идём с небольшим опережением по урожайности. Общая урожайность — больше на 2 центнеров. Если погода нам даст нормально убрать урожай, то, мы надеемся, что урожайность будет выше», — комментирует заместитель главы администрации-начальник отдела сельского хозяйства Кагальницкого района Александр Лагутин.

Отличие хозяйства «Кагальник-Агро» — высокая культура земледелия и, как следствие, хороший урожай.

«Убираем по предшественникам кукуруза-подсолнечник, поэтому урожайность, можно сказать, неплохая — более пяти тонн, но в дальнейшем она будет повышаться. Думаю, уборку закончим на цифре около 6 тонн с гектара», — предполагает главный агроном ООО»Кагальник-Агро» Фёдор Поляничко.

Хлеборобы надеются, что в эти уборочные дни погода сжалится над ними и осадков не будет. Чтобы собрать качественный урожай, им необходимо 7-8 дней.