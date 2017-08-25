Коммунальное новшество: умные счетчики самостоятельно отправляют показания воды

В Ростове-на-Дону появились водяные счётчики, с которых не нужно снимать показания. Система самостоятельно отправит их на компьютер бухгалтера. Это позволит окончательно победить недобросовестных потребителей.

Теперь учет показаний счетчика воды вести не нужно. Бумажная волокита для Ольги Лабынцевой — жительницы дома на Суворова — в прошлом, все благодаря новым приборам учета.

«Сейчас показания всех квартир передается по радиосигналу через модем на компьютер бухгалтера одновременно», — говорит управляющая ТСЖ Евгения Болотова.

Новые счетчики с автоматической передачей данных, говорят специалисты, решают целый ряд проблем. Теперь переплат и ошибок быть не может. На мониторе управляющей компании транслируется потребление воды каждой квартиры поминутно. Можно даже проанализировать в какое время семья тратит больше жидкости.

«Здесь не нужно никаких проводов. Не нужно подключения питания. Не нужно подключения сим-карт. Все просто установил и пошел работать», — отмечает поставщик счетчиков воды Александр Шаталин.

Система отследит и установку магнитов, которые искусственно занижают показания счетчика — такому методу очень часто прибегают недобросовестные плательщики. Гарантия на такие приборы 10 лет.

«Везде эти новые приборы установлены. Система дистанционного снятия показаний — это очень перспективное направление, которое позволит решить проблему платы за общедомовые нужды в наших домах», — комментирует заместитель министра ЖКХ Ростовской области Валерий Былков.

Такие счетчики установить может каждый желающий, достаточно обратиться в управляющую компанию или ТСЖ. По жилищному кодексу, в течение 10 дней решение об установке будет принято.