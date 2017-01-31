Коммунальный фонтан на Ленина устранили, причина — подвижка грунта
10-метровый коммунальный фонтан на проспекте Ленина в Ростове ликвидирован. Об этом «Дон-ТР» сообщили в пресс-службе городского Водоканала. По свидетельству очевидцев, он возник сегодня утром. Предварительная причина — подвижка грунта из-за низкой температуры воздуха. Сейчас на месте ЧП работают аварийные бригады.
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