Коммунальщики успешно справились с последствиями непогоды на Дону

Минувшим вечером Ростов стоял в 9-бальных пробках. Движение на трассах тоже было затруднено. Всю ночь дороги патрулировала съёмочная группа телерадиокомпании «Дон-ТР».

Ростов-на-Дону, 23 часа. Вся снегоуборочная техника, говорят коммунальщики, в полной боевой готовности находится еще с шести вечера — как только выпал снег. Однако к масштабной уборке приступают только сейчас. Виной тому городской трафик. Непогода и большой поток автомобилей вечером сковали Ростовские магистрали, не позволяя выйти крупногабаритной технике. Как только движение стихло, специальные службы засучили рукава.

«Материал заготовлен, техника готова, люди работают на линии», — комментирует директор управления благоустройства Железнодорожного района Ростова-на-Дону Николай Езуб.

В первую очередь, большие уборочные силы были брошены на центральные магистрали города. По проспекту Стачки, Большой Садовой и Красноармейской колоннами двигались снегоочистители. Снимали белый покров и с тротуаров.

«Работает 140 единиц техники. Кроме того, все ресурсоснабжающие организации и аварийные бригады приведены в состояние круглосуточного дежурства», — говорит глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарёв.

Однако на второстепенных улицах не все было так гладко. Главная проблема, говорят и коммунальщики, и представители администрации — личный транспорт, причем даже не трафик, а припаркованные автомобили. Они мешают движению снегоуборочных машин. Так на узких улочках, где транспорт припаркован по обе стороны грейдер просто не пройдет.

Немногочисленные водители, с которыми в это время суток нам удалось пообщаться, говорят, что катастрофы не случилось. Ночью передвигались по городу без особых проблем. В вечерний час-пик, действительно, пришлось потолкаться и провести много времени в пробках. Хотя, говорят, причина многочисленных аварий — не только погодные условия.

«Многие ездят на летней резине. У нас же в Ростове юг, поэтому думают, что будет тепло», — отмечает водитель Олег Мищенко.

Любителей экстремальной езды встретила на своем пути и съемочная группа «Дон-ТР». Вблизи автовокзала на Сельмаше сразу несколько дрифтующих по кругу машин мешали движению и не раз создавали аварийную ситуацию.

После прекращения осадков в порядок пришла и трасса М-4 «Дон». Здесь не было ни заносов, ни автомобилей — лишь несколько легковушек, да снегоочистители и машины с песком.