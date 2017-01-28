Конкурс мастеров красоты пройдет в донской столице

4 февраля в Ростове-на-Дону состоится II открытый Чемпионат юга России по ногтевому сервису, парикмахерскому искусству и декоративной косметике «Don Beauty Awards». Место проведения — ТРЦ «Золотой Вавилон», начало в 11 часов.

Как сообщает сайт администрации Таганрога, мероприятие соберет на одной более 300 мастеров различных направлений со всей России. Кроме конкурсной программы для гостей запланировано проведение обучающих мастер-классов и презентаций.