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ОБЩЕСТВО

Конкурс мастеров красоты пройдет в донской столице

10:40 Суббота, 28.01.2017

4 февраля в Ростове-на-Дону состоится II открытый Чемпионат юга России по ногтевому сервису, парикмахерскому искусству и декоративной косметике «Don Beauty Awards». Место проведения —  ТРЦ «Золотой Вавилон», начало в 11 часов.

Как сообщает сайт администрации Таганрога, мероприятие соберет на одной более 300 мастеров различных направлений со всей России. Кроме конкурсной программы для гостей запланировано проведение обучающих мастер-классов и презентаций.

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