Константиновский район отмечает годовщину освобождения от фашистcких захватчиков

Хутора и посёлки Ростовской области отмечают 74 годовщину освобождения от немецко-фашистcких захватчиков. Битва за регион началась с Шолоховского района. Пять месяцев на его территории проходила линия фронта. Не меньше досталось и Константиновскому району. Он был освобождён накануне в 1943 году. В райцентре прошел митинг, в котором приняли участие больше 200 жителей.

На памятный митинг освобождения от фашистской оккупации пришли свидетели немецкого вторжения. Страшные детские воспоминания врезались в память на всю жизнь, впрочем в июле 1942 пора детства закончилась для многих.

«Был ясный день мы собрались играть, кругом зелень. Прибежала моя мама и сказала, что началась война. Запомнилось мне грабежи, пожары и убийства людей», — вспоминает Тамара Скнарина.

Ожесточенные бои проходили на Константиновской переправе, особом рубеже откуда открывались пути на Ростов и Сталинград. Переправу немцы разбили с воздуха. Часть советских войск и мирное население просто оказались в ловушке. Отступать было некуда.

«Снимают заборы, ставни, разбирают деревянные здания, церкви, пытаются сделать самодельные переправы», — рассказывает руководитель сводного поискового отряда «Донской» Вячеслав Градобоев.

Но под постоянным огнём с воздуха их просто невозможно было установить. У переправы столпились более трех тысяч повозок и сотни людей. По сути, этот берег — одна сплошная братская могила. В первые дни бомбёжки погибло около 400 солдат, а гражданских и не считал никто. Спустя десятилетия вода то поднималась, то опускалась, и в итоге большинство останков были смыты в Дон.

Сергей Белов — участник Великой Отечественной войны — хорошо помнит трагедию у переправы, тогда ему было 17 лет. Солдат дошёл до Берлина и в 1945 году на реке Шпрее испытал дежа вю. Только тогда Красная армию бомбила немецкие мосты.

«Немцы отступали, тоже беженцы. Там было наворочено столько всего, столько пленных, столько убитых. Я стоял на это дело смотрел и мне вспомнился Дон 1942 года», — говорит участник Великой Отечественной войны Сергей Белов.

Оружие, письма, ордена, фотографии представлены пока в небольшой экспозиции. К 9 мая поисковики надеются разместить тысячи бесценных экспонатов в местном музее. За полгода сражений константиновская земля и песчаный берег Дона у переправы сами стали артефактами, которые до сих пор хранят страшную память Великой Отечественной войны.