Концентрация азота в реке Дон превысила норму в 36 раз
Экологи региона бьют тревогу. Концентрация азота в реке Дон превысила норму в 36 раз. Об этом сообщают сотрудники Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства. Причиной загрязнения стала коммунальная авария, которая произошла в Ростове-на-Дону.
Напомним, в минувшую среду в центре города прорвало канализационную трубу. Поток ржавой воды затопил проезжую. Ливневки с ручьем справиться не смогли, и тот устремился к Дону. После проведенных анализов ученые предполагают, что ЧП может привести к существенному снижению численности рыбы. Также могут пострадать люди, которые будут купаться ниже по течению.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.