Экологи региона бьют тревогу. Концентрация азота в реке Дон превысила норму в 36 раз. Об этом сообщают сотрудники Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства. Причиной загрязнения стала коммунальная авария, которая произошла в Ростове-на-Дону.

Напомним, в минувшую среду в центре города прорвало канализационную трубу. Поток ржавой воды затопил проезжую. Ливневки с ручьем справиться не смогли, и тот устремился к Дону. После проведенных анализов ученые предполагают, что ЧП может привести к существенному снижению численности рыбы. Также могут пострадать люди, которые будут купаться ниже по течению.