Крушение ‘Боинга’ Flydubai — для Ростова самое страшное событие 2016 года

В уходящем году, как и в любом другом, были и хорошие события, и печальные. Безусловно, 2016-й всем без исключения запомнится трагической гибелью пассажиров рейса 981 «Дубай-Ростов». Тогда скорбь вместе с нами разделили миллионы людей.

В 2016 году о Ростове услышали во всём мире. Правда, повод — трагический. 19 марта около четырёх часов утра в аэропорту донской столицы разбился пассажирский самолёт. «Боинг 737-800″ компании «ФлайДубай» выполнял рейс из Дубая. На борту были 62 человека: 55 пассажиров, в том числе четверо детей, и семь членов экипажа. Погибли все. Случайно момент авиакатастрофы запечатлела видеокамера. На кадрах видно, как самолёт буквально врезается в землю. Затем сильный взрыв.

«Услышали гул самолёта и взрыв. И всё. Где-то около четырёх. Взрыв сильный был, здесь всё сотряслось», — говорит Вячеслав Наумкин.

В ту ночь в Ростове дул сильный юго-западный ветер. Несколько командиров самолётов приняли решение уйти в другие аэропорты. Это же диспетчеры предлагали сделать и пилоту рейса 981, но он предпочёл попробовать сесть в донской столице. Первый заход на посадку оказался неудачным. Прежде, чем решиться на второй, «Боинг» почти два часа кружил над городом. Очередная попытка посадить самолёт оказалась фатальной. Борт упал в ста метрах от взлётно-посадочной полосы.

«Это вообще жутко. Приехать за столько тысяч километров и возле дома погибнуть, жутко. Моей подруги дочка с мужем и маленьким сыночком, и погибли все», — говорит ростовчанка.

Сложно себе представить, что испытали люди, которые всё это время ждали в аэропорту своих родных и любимых. Психологическую помощь родственникам погибших оказывали специалисты МЧС.

«Это горе. Наша задача минимизировать психологические потери», — говорит начальник южного филиала центра экстренной психологической помощи МЧС России Александр Джандубаев.

Трагедия объединила людей из разных стран мира. В экипаже «Боинга» были специалисты из России, Испании, Колумбии, Киргизии и республики Кипр. Среди пассажиров было 40 жителей Дона. Все они счастливые, отдохнувшие возвращались из отпуска с берегов Персидского залива.

Среди погибших — Игорь Пакус. Известный медик, главный врач областной клинической больницы №2 и депутат Законодательного собрания региона. С ним была супруга Галина. Жертвами авиакатастрофы стали Виктория и Марина Бевзюк — жена и дочь главы Азовского района. Эльвира Белякова, которая на протяжении 12 лет возглавляла негосударственный пенсионный фонд «Роствертол», тоже была на борту. Как и глава департамента ЖКХ по Новочеркасску Сергей Безгласный и его супруга Юлия.

Так или иначе трагедия коснулась, наверное, почти каждого донского дома. У тех, у кого на борту не было родственников, друзей, были знакомые. Цветы, детские игрушки несли к зданию аэровокзала много дней. Вместе с Ростовом скорбил мир.

К расследованию катастрофы Межгосударственный авиационный комитет привлёк специалистов из Объединённых Арабских Эмиратов, США, Франции. Среди возможных причин крушения называли сложные метеоусловия, техническую неисправность самолёта и человеческий фактор. Позднее экспертиза обломков показала, что «Боинг» был исправен. Пока главная версия — пилот потерял ориентацию в пространстве и не смог адекватно оценить положение воздушного судна.

Как бы то ни было, погибших уже не вернуть. Самую крупную авиакатастрофу за всю историю Ростовской области на Дону не забудут никогда. В годовщину крушения «Боинга» в сквере перед аэровокзалом установят мемориал высотой два с половиной метра. Скульптуре дали название «Прерванный полёт».