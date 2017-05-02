Крушение сухогруза ‘Герои Арсенала’: МЧС России открыло ‘горячую линию’

В связи с крушением сухогруза «Герои Арсенала» МЧС России открыло «горячую линию». Телефон — 8-861-2686440. Напомним, сухогруз, шедший из Азовского порта в Турцию, затонул вблизи переправы. По сообщению следователей, по факту аварии возбуждено уголовное дело.