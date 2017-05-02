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ОБЩЕСТВО

Крушение сухогруза ‘Герои Арсенала’: МЧС России открыло ‘горячую линию’

12:04 Среда, 19.04.2017

В связи с крушением сухогруза «Герои Арсенала» МЧС России открыло «горячую линию». Телефон — 8-861-2686440. Напомним, сухогруз, шедший из Азовского порта в Турцию, затонул вблизи переправы. По сообщению следователей, по факту аварии возбуждено уголовное дело.

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