Квартиры в микрорайоне ‘Красный Аксай’ можно приобрести по выгодной цене

Наблюдать за строительством микрорайона «Красный Аксай» можно в онлайн-режиме. На сайте компании «ЮгСтройИнвест» веб-камера, установленная на месте большой стройки, показывает, что возведение города в городе идет ударными темпами. Только несколько месяцев назад стартовали продажи первых квартир, и уже сейчас видны очертания трех домов и детского сада.

Ударными темпами «ЮгСтройИнвест» возводит новый «Красный Аксай». На территории микрорайона в двух первых высотках уже возводят третьи этажи. Дан старт еще одному литеру. Его строительство уже началось.

«ЮгСтройИнвест» предоставляет специальные условия при приобретении квартир на старте продаж нового дома. Недвижимость в третьем литере микрорайона «Красный Аксай» только сейчас можно приобрести по наиболее выгодной цене, ведь стоимость квартир начинается от 1 миллиона 300 тысяч рублей», — рассказывает начальник отдела по работе с клиентами группы компаний «ЮгСтройИнвест» Мария Ивлева.

Продажи квартир в литере №3 открыты. Приобрести жилье с видом на Дон по специальной цене можно только на старте продаж и только в офисе «ЮгСтройИнвест».

«Я с самого начала следил за ходом строительства, и хотя компания недавно зашла на рынок Ростова, я уже успел убедиться в качестве жилья и добросовестности застройщика. У нового дома очень удобное расположение. Радует то, что уже началось строительство детского садика. Ну и конечно приятно приобрести жилье на выгодных условиях», — говорит дольщик Сергей Выблов.

«ЮгСтройИнвест» наращивает объемы строительства и всегда выполняет свои обязательства перед дольщиками, сдает качественное жилье на практике даже раньше заявленных сроков.

Причем строительство микрорайона осуществляется по принципу «город в городе». Парковки, два детских сада, школа, стадион, детские и спортивные площадки, прогулочные зоны — новый «Красный Аксай» включит в себя всю необходимую для жизни инфраструктуру.

«ЮгСтройИнвест» специализируется на комплексной застройке вот уже 13 лет. Компания построила более двух миллионов квадратных метров, сдала более сотни домов и шесть детских садов. Кстати, за ходом строительства дошкольного учреждения в «Красном Аксае» можно наблюдать в онлайн-режиме. Установленная прямо на стройплощадке веб-камера демонстрирует все этапы работ. Непрерывная трансляция происходит на сайте компании.