Легкоатлеты недовольны состоянием спортивной инфраструктуры в Ростове

Стадион «Труд» — это единственная спортивная арена в Ростове, которая соответствует необходимым европейским требованиям. Власти заявляют, что учебно-тренировочный процесс не пострадает, но у донских легкоатлетов совсем иное мнение. Почему под угрозой оказался ростовский этап соревнований по летним видам спорта?

Бронзовый призёр олимпиады в Сиднее, одна из самых быстрых легкоатлеток мира 1990 годов Светлана Гончаренко переживает за своих подопечных. Сегодня она тренер и делится опытом с юными спортсменами, но вот смогут ли они повторить ее успех на международном уровне — большой вопрос. Интерес у молодых людей к легкой атлетике падает. Когда-то, отмечает Светлана, областные турниры собирали такое количество участников, что на дорожке было не протолкнуться.

«Негде было яблоку упасть. Приходили семьями, болели. У нас было по 20-30 забегов. И уровень у спортсменов был совсем другой», — говорит бронзовый призер Олимпийских игр в Сиднее Светлана Гончаренко.

Основную проблему бывшие спортсмены и члены федераций видят в отсутствии инфраструктуры. И если зимой у донских легкоатлетов еще есть возможность проводить турниры в манеже, то грядущее лето может стать роковым.

Единственный в городе легкоатлетический стадион, получивший сертификацию — «Труд», но его скоро закроют на реконструкцию. Её начало запланировано на май, как раз на старт летнего сезона. Региональные власти отмечают, что тренировочный процесс пострадать не должен.

«Задействуем материально-техническую базу стадионов «Арсенал», «Олимп-2″, а также спортивную базу ДГТУ», — комментирует первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.

О предлагаемых площадках представители городского легкоатлетического сообщества знают, но ни одна из не подходит для полноценных тренировок и тем более соревнований.

«Круг маленький, дорожек мало. Не все виды соревнований на них можно проводить», — отмечает президент Федерации легкой атлетики Ростова-на-Дону Константин Рябинский.

«Просто обидно. Славянск-на-Кубани — маленький городок, но там построили легкоатлетический манеж», — рассказывает бронзовый призер Олимпийских игр в Сиднее Светлана Гончаренко.

Из-за обвинений в массовом употреблении допинга Российская Федерация легкой атлетики исключена из международной, поэтому внутренние соревнования просто необходимы. Но, чтобы выйти на всероссийский уровень, нужно пройти региональный отбор. Правда теперь донская столица для областных состязаний будет закрыта, турниры вынуждены переехать в Новошахтинск.

«Понятно, что какие-то неудобства это создаст, но зато в последствии будет обновленный стадион, который позволит проводить тренировки на самом высоком уровне», — поясняет первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.

Как отсутствие должной инфраструктуры отразится на результатах, говорят спортсмены, пока предугадать сложно. Также они отмечают, что олимпийская чемпионка Анна Чичерова и двукратная чемпионка мира Татьяна Лысенко уже не первый год живут и тренируются за пределами Ростовской области. Возможно, это не случайно.