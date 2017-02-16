Летчик-космонавт Федор Юрчихин встретится с молодёжью Ростова
18 февраля в Ростове-на-Дону летчик-космонавт Федор Юрчихин встретится со школьниками и студентами. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной национально-культурной автономии греков России.
Отметим, визит Героя России и грека по происхождению в донскую столицу организован в преддверии пятой экспедиции к МКС на корабле «Союз МС-04». Федор Юрчихин проведет экскурсию по Музею космонавтики для учеников ростовской школы № 67, а также студентов кафедры физики космоса ЮФУ и молодежи греческой диаспоры. После этого он расскажет о подготовке к предстоящему полету и ответит на вопросы ребят.
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