Летчик-космонавт Федор Юрчихин встретится с молодёжью Ростова

18 февраля в Ростове-на-Дону летчик-космонавт Федор Юрчихин встретится со школьниками и студентами. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной национально-культурной автономии греков России.

Отметим, визит Героя России и грека по происхождению в донскую столицу организован в преддверии пятой экспедиции к МКС на корабле «Союз МС-04». Федор Юрчихин проведет экскурсию по Музею космонавтики для учеников ростовской школы № 67, а также студентов кафедры физики космоса ЮФУ и молодежи греческой диаспоры. После этого он расскажет о подготовке к предстоящему полету и ответит на вопросы ребят.