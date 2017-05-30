«Линия губернатора»: Василий Голубев рассказал о подготовке региона к ЧМ-2018

Сегодня, 28 марта, на канале «Россия 1» в прямом эфире провели «Линию губернатора». Глава Ростовской области рассказал о развитии транспортной и дорожной инфраструктур в рамках подготовки региона к ЧМ-2018.

Александр Иванов начал интервью с вопроса о строительстве Аксайского обхода. По словам Василия Голубева, идея возведения объекта появилась достаточно давно, но впервые была озвучена в 2012 году.

Губернатор рассказал, что на 35,5 километров дороги будут направлены как региональные, так и федеральные средства. Обход построят по немецким технологиям. Его появление создаст условия для развития прилегающих территории. По завершению строительства мы будем иметь две полноценные одинакового качества дороги.

Василий Голубев подчеркнул, что, на его взгляд, Аксайский обход — один из самых крупных транспортных проектов за последнее десятилетие. Также он добавил, что, по предварительной оценке, объект может стоить более 70 миллиардов рублей.

Далее собеседники коснулись темы Ворошиловского моста. Глава региона отметил, что при возведении были применены совершенно новые технологии, которые ускорили строительство. Планируется, что мост будет сдан в День рождения Ростовской области — 13 сентября 2017 года.

При этом донской губернатор напомнил о том, что рядом ведутся работы на Южном подъезде, поэтому Ворошиловский мост — лишь часть масштабных работ, которые должны быть завершены до начала ЧМ-2018.

В связи с этим также прозвучала информация о том, что на дороги Дона в этом году запланировано 15,8 миллиарда рублей, почти 5 миллиардов на Ростов. После обновления крупные улицы донской столицы станут современными и комфортными.

Коснулись и общественного транспорта Ростова. Так в рамках передачи прозвучала информация о том, что до конца года в городе полностью заменят трамваи. А до мая следующего года власти планируют закупить еще 200 новых автобусов.

Кроме того, губернатор пообещал, что никто троллейбусы из Ростова не уберет. Он пояснил, что в настоящее время начаты работы по повышению эффективности этого вида транспорта. Это подразумевает и замену, и наведение порядка с контактными линиями.

Третьим вопросом, который обсудили участники программы «Линия губернатора», стал аэропорт «Платов». Ведущий Александр Иванов поинтересовался у главы Дона датой открытия полетов из аэрогавани и базовым перевозчиком.

«Стоимость этого проекта за 40 миллиардов рублей. Средства федеральные, инвестиционные и региональные. Реализуются с опережением графика. Начало пуска — 1 декабря. Далее начнем развитие прилегающей зоны. В сентябре должны состояться тестовые полеты для того, чтобы аэропорт получил сертификацию. Базового перевозчика пока выбираем», — ответил Василий Голубев.

Также губернатор признался, что по поводу подготовки к ЧМ-2018 опасений нет. Все выполняется в установленные сроки. В завершении передачи он сказал: «Нужно планку целей повышать, тогда в результате мы будем менять качество жизни».