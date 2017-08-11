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ОБЩЕСТВО

«Линия губернатора»: Василий Голубев расскажет о рекордах аграриев и жатве-2017

17:14 Пятница, 11.08.2017

В воскресенье, 13 августа, в эфир выйдет очередная программа «Линия губернатора». Василий Голубев ответит на вопросы ведущей Ангелины Галич. На этот раз в большой студии «Дон-ТР» разговор пойдет о большом урожае. Как и на сколько удалось побить прошлогодний рекорд? Какие районы отличились больше других? Смогут ли донские аграрии заработать на жатве 2017 года? Смотрите «Линию губернатора» в воскресенье в 10 часов 20 минут на телеканале «Россия 1″.

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