Ливень и шквалистый ветер: на Дону объявлено штормовое предупреждение

С 18 до 24 часов 28 июля и в течение суток 29-30 июля местами по Ростовской области ожидается ливень с градом и шквалистым ветром до 20-25 метров в секунду, в отдельных районах до 28 метров в секунду. Об этом сообщили областном управлении МЧС.

В Таганрогском заливе в этот период из-за непогоды прогнозируют ухудшение видимости до 1-2 километров. Волны могут доходить до 0,3-0,8 метров, в открытой части моря до 1,2 метров.

В связи с этим возможны подтопления. Также стихия может нанести урон сельхозкультурам, зданиям и линиям связи и электропередач.

Жителей Дона просят проявлять внимательность и осторожность. В плохую погоду следует максимально исключить свое пребывание на улице. Опасно находиться или парковать машины под деревьями и слабоукрепленными конструкциями. При необходимости обращайтесь по телефонам: с мобильного «101» или со стационарного «01».