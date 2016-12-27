Лучшая российская школа находится в Ростове

По итогам Всероссийского конкурса «100 лучших школ России», который прошел в Санкт-Петербурге, ростовская школа № 23 признана победителем. Как сообщили в администрации жной столицы, это крупное мероприятие организовывал Независимый общественный совет, в состав которого входят представители комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре и информационной политике, комитета Государственной Думы по образованию, комитета Государственной Думы по науке и наукоёмким технологиям, Союза директоров ссузов России, национальной Ассоциации директоров и учителей России, международной Академии качества и маркетинга, а также журнала «Профессия — директор».

Ростовская школа получила диплом победителя и золотую медаль «100 лучших школ России». Кроеме этого, директора учебного заведения Светлану Шемет наградили почетным знаком отличия «Директор года 2016».

«Победа в этом конкурсе — одна из наиболее значимых наград в области образования. Быть награждённым в числе лучших школ России — особенно почётно. Золотой медалью награждаются лучшие школы страны, добившиеся наиболее высоких результатов и успехов в области образования. Мы гордимся тем, что наша школа получила такую высокую общественную оценку в сфере народного образования Российской Федерации, и заслуживает звания «Лучшая школа России», — говорит директор школы № 23 Светлана Шемет.