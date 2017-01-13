Лучших журналистов Дона наградили в Ростове

Сегодня в Ростове-на-Дону чествовали журналистов. Торжество приурочено к профессиональному празднику. С 1991 года в стране отмечают День российской печати и связан он с выходом первого номера газеты «Ведомости» еще в начале 18 века. Отметим, в наши дни эта дата объединила всё журналистское сообщество. По итогам года больше всего наград получили сотрудники телерадиокомпании «Дон-ТР».

Элегантные платья, высокие шпильки и праздничные костюмы. Цвет нарядов разный, как и их владельцы. Сегодня журналисты Дона поражают не только словом, но и внешним видом. Привычный практичный облик заменен на торжественный.

«Журналист — это не только профессия, это образ жизни. Очевидным достоинством вашей профессии является активный образ жизни и общение с интересными людьми», — отмечает губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Первые награды — медали «За доблестный труд на благо Донского края» — вручают сотрудникам телекомпании «Дон-ТР». Семеро журналистов получили благодарственные письма губернатора, еще четверо — от Законодательного собрания региона. Отметила работу СМИ и администрация города.

Один из самых весомых конкурсов в медиасфере Дона — на премию губернатора. В этом году на него было подано больше 150 заявок. Лучшими стали 22 журналиста, из них девять — представители телерадиокомпании «Дон-ТР».

«Награда за лучший журналистский материал по теме «Интеллект» — это за цикл работ по «Донской сборке», но я считаю, что это за весь труд в целом. Потому что, когда едешь на съёмку, ты не знаешь, получишь ли за материал, который сделаешь, какую-нибудь награду, ты делаешь это для зрителя», — поясняет журналист телевидения ГТРК «Дон-ТР» Надежда Чеканова.

«Говорят же старожилы теле- и радиоэфира, что ты хорош ровно настолько, насколько хорош твой крайний репортаж. В своей работе стараюсь руководствоваться этим принципом», — говорит журналист радио ГТРК «Дон-ТР» Александр Кравцов.

Количество наград подтверждает, что донские СМИ плодотворно поработали в 2016 году. Однако виновникам торжества не стоит забывать о том, что они — четвертая власть, и в новом году.