Лучшим аграриям Дона вручили госнаграды

Сегодня в Ростове-на-Дону вручали государственные награды. Их удостоены те, кто подарил региону небывалый урожай зерновых. На церемонии награждения присутствовала и съемочная группа «Вестей».

Сегодня государственные награды Российской Федерации получили 64 лучших агрария области. Одни Орден Почета, два Ордена Дружбы, медаль «За заслуги перед Отечеством» первой степени и 22 — второй степени, одна медаль «За труды по сельскому хозяйству». Также 36 аграриям Дона было присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».

«Меня награждают как хорошего механизатора», — рассказал журналистам тракторист-машинист, обладатель звания «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» Александр Ванчугов.

Церемония награждения уже завершилась, но вручения госнаград работникам агропромышленного комплекса Дона на этом не закончено. Напомним, по итогам урожая за 2016 год президент страны Владимир Путин принял решение вручить госнаграды почти 200 аграриям региона. В конце января состоялось награждение первых победителей жатвы, сегодня — вторая часть. Вручая ордена и медали губернатор региона Василий Голубев отметил вклад каждого в исторический результат жатвы-2016.

«Особая гордость — это абсолютный рекорд урожая 2016 года — 11,8 миллиона тонн зерновых. При этом по валовому сбору ранних зерновых наш регион стал первым в России», — отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Это максимальный урожай Дона за всю его историю. Кроме того, уже третий год подряд регион ставит зерновые рекорды. Василий Голубев пожелал селянам, чтобы 2017 год продолжил положительную тенденцию, до начала остается совсем немного времени.