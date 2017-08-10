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ОБЩЕСТВО

Лучшим строителям Дона вручили госнаграды

15:17 Четверг, 10.08.2017

Во второе воскресенье августа строители отмечают свой профессиональный праздник. В преддверии этой даты в Ростове-на-Дону наградили лучших из лучших. В списке около сотни фамилий — это и главные архитекторы, и рядовые специалисты строительных управлений.

«По строительству и квадратным метрам мы вошли в десятку крупнейших регионов, заняли восьмое место. Это хороший показатель. Это говорит о том, что наша отрасль не снижает показатели, и мы ожидаем что те планы, которые мы взяли на себя в 2017 году, сбудутся», — сказал заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш.

На этот год донские строители не снижают планку — 2 миллиона 300 тысяч квадратных метров жилья должны быть введены в строй. Уже почти половина этого объема реализована. Строители дают прогнозы, что по итогам 2017 года с восьмого места в рейтинге регионов могут подняться ещё выше.

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