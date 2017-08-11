Лже-газовщики навязывают покупку дорогих приборов доверчивым ростовчанам

Ростовские пенсионеры столкнулись с агрессивным маркетингом. По домам стали ходить продавцы, которые продавцами не представляются, но навязывают приобретение дорогостоящих приборов.

Ветеран труда Евдокия Кузнецова больше не открывает незнакомцам. Её внучка рассказывает, что недавно в дверь к пожилой женщине постучалась настойчивая девушка, представилась сотрудницей Горгаза. И якобы убедила пенсионерку купить электрический прибор — приёмник, который реагирует на утечку газу.

«Поскольку деньги отданы самостоятельно и в квартире никого из свидетелей не было, доказать то, что это мошенничество, нельзя. То, что он стоит в продаже в розницу около 690 рублей — ну, это ваши уже собственные проблемы, за сколько вы его покупаете», — говорит внучка Евдокии Кузнецовой Галина Филатова.

Пожилая женщина отдала за датчик, который по сути ей был не нужен, почти 5 тысяч рублей. Внучка подготовила претензию и отправила по адресу компании, указанному на товарном чеке.

«Обманным путем заставила купить датчик утечки газа «Страж» по «выгодной» цене 4990 рублей со скидкой 5090 рублей. Угрожала тем, что в случае отказа её ждут штрафные санкции в размере 10000 рублей. Не взирая на то, бабушка почти не видит, не слышит, ходит опираясь на стены», — говорится в претензии.

Из центра по продаже специальных датчиков пришёл ответ — заявление признано необоснованным. Журналисты связались по телефону с представителем компании. Молодой человек рассказал об исключительно вежливых методах работы его коллег, а также из чего складывается цена на приборы.

«Ну я объясню, с чем такая цена связана. У нас в России есть свобода экономического пространства, у нас нет определенной цены. Знаете ли, у нас нет такого, чтобы врывались сотрудницы, нет. Они говорят, что мои проверяем газ на утечку, и человек уже по доброй воле решает — пускать его или не пускать», — уверил представитель фирмы по телефону.

«Она показала, а что я вижу без очков? Тыкнула мне вот так в лицо удостоверении красное и всё. Пришла, села на кухне и сказала, что пришла по утечке газа», — вспоминает пенсионер Вера Павлова.

Пенсионерка Вера Павлова рассказывает, как чуть было не приобрела специальный датчик, который её настойчиво рекомендовали установить на кухне.

«Я слушала, а потом она говорит: ну это вот стоит для пенсионеров, вам скидка, 4990 рублей. А я говорю — о, 5000 тысяч? Да у меня денег таких нет!», — говорит пенсионер Вера Павлова.

В ростовском «Межрегионгазе» подчеркивают — абоненты не обязаны устанавливать приборы контроля утечки газа. Таких норм в законодательстве нет. А настоящие специалисты газовых служб могут лишь проверить оборудование, но никак не навязывать товар со скидкой.

«Сотрудники «Газпром газораспределения Ростов-на-Дону», «Ростоврегионгаз», «Горгаз» или «Райгазов», как бывает представляются эти люди, не занимаются продажей приборов загазованности помещений», — говорит начальник отдела по связям с общественностью ПАО «Газпром Газораспределение Ростов-на-Дону» Ангелина Волкова.

Как показывает практика, вернуть деньги за купленный втридорога малоизвестный прибор не получится. Как и доказать, что вас могли обмануть.