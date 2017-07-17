Делегация Дона примет участие в международном авиафоруме

Донская делегация примет участие в одном из крупнейших авиафорумов мира — «МАКС-2017″. В подмосковском Жуковском он стартует завтра. В течение шести дней участники и гости салона смогут увидеть не только действующие образцы самолетов, вертолетов и боевых комплексов, но и опытные экземпляры различных летательных аппаратов.

Ожидается, что на выставку приедут представители 32 стран. А свою продукцию покажут почти полтысячи отечественных компаний, в том числе и холдинг «Вертолеты России», куда входит донской «Роствертол». Также в рамках МАКСа проведут лётную программу, в которой будут участвовать 90 самолетов и вертолетов.