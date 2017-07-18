МАКС-2017: ростовские винтокрылые машины показали на демонстрационных полетах

Первые демонстрационные полеты прошли сегодня на авиасалоне «МАКС-2017″ в подмосковном Жуковском. Там представлены и ростовские вертолеты. В составе первой колонны сегодня пролетели Ми35М, Ми28НЭ и Ми26Т2. Последняя машина возглавила воздушное шествие. Также вертолеты показали индивидуальный пилотаж.