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МАКС-2017: ростовские винтокрылые машины показали на демонстрационных полетах

18:02 Вторник, 18.07.2017

Первые демонстрационные полеты прошли сегодня на авиасалоне «МАКС-2017″ в подмосковном Жуковском. Там представлены и ростовские вертолеты. В составе первой колонны сегодня пролетели Ми35М, Ми28НЭ и Ми26Т2. Последняя машина возглавила воздушное шествие. Также вертолеты показали индивидуальный пилотаж.

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