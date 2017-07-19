«Макс-2017″: в небе подмосковья ростовские вертолеты продемонстрировали свою мощь
В подмосковном Жуковском завершился второй день работы международного авиакосмического салона «Макс». Сегодня он был отведен под деловую программу и демонстрационные полеты. В этом форуме участвует и Ростовская область.
В павильонах «Макса» представлены различные авиамодели — от миниатюрных самолетов до гигантских пассажирских лайнеров. А корпорация «Роскосмос» выставила на стенд лунный модуль.
Но у собравшихся особый интерес вызвали демонстрационные полеты российских вертолетов. Строй из девяти винтокрылых машин возглавил ростовский «Ми-26Т 2″. Другие представители донского завода — «Ми-35М» и «Ми-28 НМ» — также участвовали в летной программе. После группового полета прошли индивидуальные выступления. Опытные пилоты выполнили фигуры высшего пилотажа.
В авиационном форуме «Ростовертол» участвует не первый год, предыдущие выставки уже принесли плоды.
«Проектов много. Мы поставляем в одну из стран четыре больших вертолета «Ми-26″. Это получилось как раз благодаря демонстрации вертолета на «Максе», — говорит управляющий директор ПАО «Роствертол» Петр Мотренко.
Демонстрационную площадку компании за два дня посетили сотни человек, некоторые даже побывали внутри боевых машин. Руководство «Роствертола» уверяет: «Макс-2017″ также обязательно принесет новые плоды, ведь впереди еще несколько деловых встреч.
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