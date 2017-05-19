Максим Соколов и Василий Голубев открыли участок трассы на М-4 «Дон»
По пути в Крым, Геленджик, Анапу, Сочи больше не придётся стоять в пробке. Сегодня после трехлетней реконструкции началось движение на участке автомобильной дороги с 1091 километра. Открыли ход автотранспорту губернатор Ростовской области Василий Голубев вместе с Министром транспорта Российской Федерации Максимом Соколовым.
Дорога уже открыта, движение автотранспорта началось. Это самый большой участок федеральной трассы М-4 «Дон», открывшийся после реконструкции за последние годы. Его общая протяженность — 28 километров. Это Азовский район Ростовской области от 1091 километра по 1119 километр до границы с Краснодарским краем.
Теперь это четырехполосная автомобильная трасса первой категории. Но кроме того, что строители полностью заменили дорожное полотно по всем современным технологиям, на этом участке пути они построили два путепровода и четыре моста.
«Значение автомагистрали М-4 «Дон» и для Ростовской области, и для всей страны трудно переоценить. Она является связующей дорогой с Черноморским побережьем. Но дело в том, что с учетом строительства моста в Крым она становиться еще и дорогой, которая будет соединять нас с Крымом», — прокомментировал министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов.
В церемонии торжественного открытия приняли участие министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов и губернатор Василий Голубев. Они наградили отличившихся строителей ведомственными и региональными наградами, а также благодарностями главы региона.
Стоит отметить, что реконструкция завершилась точно в срок, накануне открытия периода летних отпусков. То есть водители, которые поедут из центра в сторону черноморских курортов, теперь не будут испытывать никаких затруднений при пересечении этого участка.
Добавим, что из 354 километров трассы М-4 «Дон», расположенных в пределах Ростовской области, 300 уже приведены в соответствие со всеми нормативами и стандартами движения по федеральным трассам.
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На этом участке никогда пробок и небыло, исключение это время как раз ремонта,отремонтировано за бюджет и наши налоги,а теперь мы же что бы добраться до работы должны платить, спасибо очередное правительству за заботу о своём народе.
Все верно, на этом участке пробок никогда не было.Пробки были, когда реконструкцию затеяли , чтобы платную дорогу сделать. И теперь мы, жители области, которые здесь родились и выросли должны будем неизвестно с какой радости платить!!! Отвратительно!!!!!