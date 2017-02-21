Мальчик с задержкой психоречевого развития нуждается в помощи жителей Дона

К своим семи годам он сделал невероятные усилия: стал говорить целыми предложениями, не боится незнакомцев, пытается учить стихи наизусть. Ростовчанин Дамиан с помощью родителей борется с задержкой психоречевого развития. Его успехи впечатлили московских врачей, которые готовы помочь ребенку. На лечение нужна вполне подъемная сумма, адрес помощи тот же — слово «Дети» на номер 5542.

Еще полтора года назад Екатерина Андреянченко о таком времяпрепровождении провождении с сыном и мечтать не могла. Дамиан родился, казалось бы, без отклонений, но к полутора годам не заговорил. Кроме того, появились навязчивые движения. После обследования врачи вынесли неутешительный диагноз — детский аутизм. И пошел круговорот: больницы, неврологи, психологи, психиатры, логопеды. Но лечение начало приносить свои плоды.

«Улучшения значительные. Раньше он совсем не разговаривал. Сейчас говорит только год. Но движение вперед наметилось достаточно хорошее, поэтому и разговор за Москву пошел. Там считают, что наш случай не безнадежный. Медики нам сказали, что этот прогресс нужно поддерживать и развивать», — поясняет мама Дамиана Екатерина Андреянченко.

Сегодня 7-летний Дёма, как его ласково называет мама, уже говорит простыми предложениями, меньше боится незнакомых людей, пытается рисовать, писать, учит стихи, но проблем еще много. Чтоб процесс не останавливался, ростовские специалисты посоветовали обратиться в Московский институт медицинских технологий, специализирующийся именно на таких диагнозах. Там обещали помочь.

«Дамиану требуется курс лечения. Мы постараемся расширить словарный запас мальчика, развить его память, улучшить концентрацию внимания и понимание обращенной к нему речи», — рассказала невролог Института медицинских технологий Ольга Рымарева.

Но для лечения требуется 199 тысяч 200 рублей — сумма для семьи, где все деньги уходят на постоянное лечение младшего ребенка, неподъемная. Помочь Дамиану просто: надо отправить смс-сообщение со словом «Дети» на короткий номер 5542. Стоимость одной смс — 75 рублей. Количество смс неограничено. Перевести средства можно и другими способами, все они на сайте Русфонда.

«Просто хотелось бы, чтобы он мог социализоваться. Именно для этого все и затевается. Мечтаем о том, что он пойдет в школу, подружится с ребятами», — говорит мама Дамиана Екатерина Андреянченко.

Помочь в этом можете и вы, зрители «Дон-ТР». Для этого нужно отправить смс со словом «Дети» на короткий номер 5542.