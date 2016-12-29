Маленьким ростовчанам пожарные показали идеальную елку

Идеальную елку нарядили в Ростове-на-Дону. Ну, может быть дизайнеры нашли бы, к чему на ней придраться, но с точки зрения безопасности эта зеленая красавица эталонная. Гарантию дают донские пожарные — именно в музее МЧС новогоднее дерево и выставили. И теперь делятся секретами идеального убора со школьниками.

Курс молодого бойца начинается с экскурсии по пожарно-технической выставке. В зале не только экспонаты разных времен, но и живая история в миниатюре. Диорамы воспроизводят крупные донские пожары прошлого столетия. Но для учеников православной школы главным предметом внимания в музее МЧС стала ёлка. Как ее наряжать правильно, рассказывают опытные пожарные инспекторы.

Уже усвоил некоторые правила первоклассник Георгий. Говорит, что свою ёлку он установит на жесткое основание, и в случае пожара знает, как потушить.

«Брать покрывало, мочить его и бросать на ёлку. Надо сначала проверить гирлянды, работают они или нет, чтоб потом не было пожаров», — говорит школьник Георгий.

Новый год для пожарных зачастую горячая пора. Ведь в праздничные дни количество возгораний традиционно растет. 146 пожаров и 26 погибших на них — это прошлогодняя статистика.

«Люди начинают пользоваться приборами нагревательными. Еще портят статистику нам пиротехнические изделия, а также елка. Для детей самое главное понимать, что нельзя пользоваться открытым огнем. Нельзя пиротехническими изделиями. Дети более открыты, им легче все объяснить, и зачастую ребенок может родителям подсказать что-то», — говорит начальник отдела административной практики и дознания Игорь Тягненко.

Установить и нарядить эталонную с точки зрения безопасности елку можно соблюдая всего несколько правил. Вот, например, вне зависимости от того, искусственная или живая лесная красавица, для нее нужно выбрать место подальше от батарей, штор и стен. Минимум 1 метр. Обратите внимание, до потолка вечнозеленое растение также не должно доставать. В комнате убирайте все ковры. И обязательно вешайте безопасные игрушки и проверенные, сертифицированные гирлянды. В этом случае, по словам пожарных, символ Нового года не заискрит.