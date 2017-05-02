Маленькому Акиму с ДЦП нужна помощь жителей Дона

За 4 года своей жизни Аким Морозов проделал уже большой путь. Он уверенно сидит и может стоять с опорой. У этого стойкого оловянного солдатика тяжелый диагноз — детский церебральной паралич.

Мама Наташа просыпается каждое утро с надеждой. С надеждой на то, что именно сегодня её ребёнок сможет сделать свой первый самостоятельный шаг, чётко произнесёт своё первое слово. Но пока чуда не происходит. А уже завтра Акиму исполнится 4 года.

«Достаточно долго мы на одном месте стоим. К полутора годам Аким мог ползать, сидеть, стоять у опоры. Потом у нас всё застопорилось», — говорит мама Акима Наталья Морозова.

До сих пор ходить без помощи Аким не может, слова ему заменяют звуки. И это несмотря на постоянные занятия — лечебная физкультура, бассейн, массажи и регулярное лечение в реабилитационных центрах. Диагнозы Акима — детский церебральный паралич и спастический тетрапарез, то есть двигательные нарушения.

«Мы родились чуть-чуть раньше срока. Гипоксия. Нехватка кислорода. И за жизнь мы боролись ещё в течение месяца», — говорит мама Акима Наталья Морозова.

Аким — второй ребёнок в семье. Маме с братом помогает девятилетний Тимофей. Вместе они играют, читают, гуляют.

«Мама куда-то в магазин уходит, я с Акимом сижу. На качелях катаю. Мама когда занята, я с Акимом», — говорит брат Акима Тимофей Морозов.

Между тем Аким мог бы почти полноценно развиваться. Для этого ему нужно пройти курс лечения в Московском институте медицинских технологий. Есть одно «но». Цена лечения 200 тысяч рублей. Для мамы, которая одна воспитывает двоих детей, сумма неподъёмная. Около четырнадцати тысяч рублей собрали читатели Русфонда. Нужно ещё 186 тысяч. Чтобы помочь Акиму нужно отправить sms со словом дети на короткий номер 5542, а затем подтвердить перевод. Другие способы оказания помощи мальчику есть на сайте Русфонда.