Маленькому пациенту в Ростовском онкоинституте провели уникальную операцию

Врачи Ростовского онкоинститута впервые провели уникальную операцию. У маленького пациента из Сальска диагностировали опухоль в нижней челюсти. Подобное заболевание встречается крайне редко. Специалисты принимают решение заменить часть кости титановым имплантом.

3-летний Антон знает весь алфавит. Но говорить пока не может. Кушает тоже с трудом. Челюстно-лицевая опухоль появилась осенью. Мальчик ударился во время игры.

«Заметили мы на следующий день после удара. Образовалась в правой нижней челюсти опухоль. Обратились мы в нашу Сальскую больницу, катались мы туда два месяца, диагноз нам не ставили, прошел процесс воспаления и нас направили сюда», — говорит мама Антона Елена Ушакова.

В Ростовском онкоинституте провели полное обследование. Результаты диагностики показали доброкачественную опухоль. Новообразование было решено удалить вместе с частью нижней челюсти, а затем установить имплант. Из титановых сплавов его в течение месяца готовили по заказу онкоинститута. Конструкцию стоимостью в 55 тысяч рублей оплатили за счет средств ОМС.

«Нам специалисты установили зубную шину, которая будет удерживать челюсть ребенка в положении так называемой центральной аклюзии, чтобы мы установили имплант именно так, как он должен стоять, для того, чтобы потом ребенок смог хорошо открывать рот без деформации», — говорит врач-хирург отделения опухолей головы и шеи РНИОИ Ирина Пустовая.

В операционной одновременно трудятся доктора двух отделений — детской онкологии, отделения опухоли головы и шеи. Труд врачей сродни работе ювелиров. Оперируют не скальпелем, а современными электроинструментами, что позволяет делать операцию практически бескровно.

Операция состоит из двух главных этапов. Сначала Антону удалили опухоль, затем установили имплант. Кстати, его готовили специально под мальчика согласно характеристикам компьютерной томограммы. Рядом с врачами находится 3D-модель. Она поможет хирургам ориентироваться во время операции.

Этот клинический случай врачи называют уникальным. Такие опухоли у детей встречаются крайне редко. Подобные операции делают в нескольких федеральных центрах страны и впервые — столь маленькому пациенту — в Ростовском онкоинституте.

Позже выяснится, что опухоль больше, чем на снимках компьютерной томограммы. Всего за две недели — с последних анализов — она выросла на 3 сантиметра. В итоге удалить пришлось образование размером 10 сантиметров в диаметре. Операция длилась 5 часов.

«При гистологическом заключении в участках опухоли имеются злокачественные клетки. Произошла малигнизация опухоли. В дальнейшем будем проводить лучевую терапию. Прогноз благоприятный. Рецидивов не возникнет. Ребенок будет жить. Он социально адаптируется и все будет у него хорошо», — говорит заведующий отделением детской онкологии РНИОИ Сергей Кузнецов.

Титановый имплант в челюсти мальчика не на всю жизнь, уверяют специалисты. Он сформирует протезное ложе для будущей костной пластики через 10 — 15 лет. А пока улыбчивый и жизнерадостный Антон уже через неделю после операции вовсю резвится с игрушками и не даёт покоя маме, пытается повторять слова, чтобы самостоятельно сказать докторам «спасибо».