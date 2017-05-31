Малиновского без пробок: узкий мост станет шестиполосным, транзит пустят в обход

Постоянные пробки на улице Малиновского уже стали привычным делом для ростовчан и гостей южной столицы, которые пытаются въехать в город или выехать из города в направлении Таганрога. Но власти Ростова обещают наконец решить эту проблему.

Многострадальный узкий мост на Малиновского планируют расширить до шести полос. Уже разрабатывается проект по реконструкции, он должен быть готов к концу 2017 года.

«Проект предусматривает ремонт нынешнего путепровода над железной дорогой и строительство второго моста рядом с ним. Такой опыт работы у нас уже был на Ворошиловском мосту через реку Дон. На новом путепроводе будет шесть полос движения: три в прямом и три — в обратном направлении», — говорит глава администрации города Виталий Кушнарев.

По плану, большая стройка должна начаться в 2018 году. Из-за высокой интенсивности движения за один год построить мост, конечно, не удастся. Проект рассчитан до 2020 года.

Кроме того, рассматривается возможность строительства моста-дублера, который будет находиться перпендикулярно улице Доватора с выходом на трассу М-23 в районе 9-го километра. Там будет построена дорожная развязка, которая станет продолжением Северного обхода города и позволит разгрузить улицу Малиновского от транзитного транспорта, сообщили в пресс-службе администрации Ростова.