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Малышу из Шахт срочно нужно собрать деньги на операцию

21:41 Понедельник, 23.01.2017

В этом году «Дон-ТР» и Русфонд продолжат совместную благотворительную акцию помощи тяжелобольным детям. Сегодня вы можете помочь шестимесячному ребенку. Миша Еникеев из города Шахты нуждается в срочной операции по реконструкции костей черепа. Проведут ее московские врачи, но на лечение нужны деньги.

Полугодовалый Миша на первый взгляд похож на маленького спортсмена в суперсовременной экипировке. Но на самом деле специальные фиксаторы-брейсы на ногах исправляют врожденное косолапие малыша. Результат уже есть. А шлем-ортез на голове готовит ребенка к серьезной операции — реконструкции костей черепа.

«У нас ранее закрытие родничка, срастание костей черепа в виде гребня, что чревато различными последствия. Пока ребенок развивается нормально, врачи говорят, что чем раньше сделаем операцию, тем меньше будет последствий», — говорит мама Миши Анна Еникеева.

Если не провести операцию сейчас, ребенок может стать инвалидом, считают врачи. Ему грозит потеря зрения и слуха, а также задержка в развитии.

«Мише необходимо комплексное лечение — хирургическое и с использованием шлемов. Шлем мальчик носит с ноября 2016 года. Оптимальный возраст для начала хирургической коррекции — шесть месяцев. Для проведения операции требуется компьютерное планирование и приобретение специальных саморассасывающихся пластин. Прогноз благоприятный», — говорит руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (г. Москва).

Операция назначена на февраль. Стоимость обследования и расходных материалов — 710 тысяч рублей. 60 тысяч уже оплатила коммерческая компания, осталось собрать еще 650 тысяч. Помочь Мише Еникееву можете и вы. Для этого надо отправить смс со словом «Дети» на короткий номер 5542. Стоимость одной смс — 75 рублей. Количество смс неограничено.

Пока Миша развивается по возрасту, садится с поддержкой, пробует ползать и с удовольствием общается. Перевести средства можно не только с помощью смс, но и другими способами — все они есть на сайте Русфонда.

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