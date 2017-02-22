Машины ростовского полка ДПС выстроили в праздничное число ’23′

Ростовский полк ДПС ко Дню защитника Отечества записал оригинальное поздравление. Его видеоверсия появилась на официальном сайте ведомства. Больше 20-ти машин с проблесковыми маячками выстроили в форме числа «23″. Ростовчане уже поставили многочисленные лайки и присоединились к поздравлениям.