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ОБЩЕСТВО

Машины ростовского полка ДПС выстроили в праздничное число ’23′

21:13 Среда, 22.02.2017

Ростовский полк ДПС ко Дню защитника Отечества записал оригинальное поздравление. Его видеоверсия появилась на официальном сайте ведомства. Больше 20-ти машин с проблесковыми маячками выстроили в форме числа «23″. Ростовчане уже поставили многочисленные лайки и присоединились к поздравлениям.

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