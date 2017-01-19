Масштабная проверка на рынке кондитерских изделий пройдет в Ростовской области

Всероссийское исследование молочного шоколада коснется и Ростовской области. Эту информацию радио «Дон-ТР» подтвердили в «Роскачестве». Масштабная проверочная кампания на рынке кондитерских изделий страны стартовала на днях. Контрольные закупки проходят в сетевых и специализированных магазинах.

Потребительским испытаниям подвергнутся образцы транснациональных брендов и российских торговых марок. Затем их исследуют. Главное требование к шоколаду — он должен быть настоящим. Результаты опубликуют в преддверии Дня всех влюбленных. По итогам акции лучшие производители получат право маркировать свою продукцию государственным знаком качества.