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ОБЩЕСТВО

Масштабная проверка на рынке кондитерских изделий пройдет в Ростовской области

10:14 Четверг, 19.01.2017

Всероссийское исследование молочного шоколада коснется и Ростовской области. Эту информацию радио «Дон-ТР» подтвердили в «Роскачестве». Масштабная проверочная кампания на рынке кондитерских изделий страны стартовала на днях. Контрольные закупки проходят в сетевых и специализированных магазинах.

Потребительским испытаниям подвергнутся образцы транснациональных брендов и российских торговых марок. Затем их исследуют. Главное требование к шоколаду — он должен быть настоящим. Результаты опубликуют в преддверии Дня всех влюбленных. По итогам акции лучшие производители получат право маркировать свою продукцию государственным знаком качества.

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