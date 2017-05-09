Масштабная реконструкция прорыва Миус-фронта прошла на Дону

Полторы сотни участников исторических клубов съехались на Дон, чтобы вновь отбить его у немцев. Удар на юго-запад, наших большинство, но немцы на высотах. Место проведения реконструкции находится лишь в паре километров от той самой горы Чёрный ворон, штурм которой решили воспроизвести организаторы. Те же дни августа, что и в 1943 году, практически то же самое место, где разворачивались драматические события.

«Именно здесь наступала 28 армия, конкретно 248 стрелковая дивизия. Направление удара — Ясиновичцкая, склон Чёрный ворон. Сам удар шёл даже не на запад, а на юго-запад для того, чтобы отсечь немецкую группировку в Таганроге. Окончательно замкнуть кольцо и полностью выдворить немцев с территории Ростовской области. Это был финальный удар», — рассказывает председатель ростовской региональной общественной военно-патриотической молодёжной организации «Донской фронт» Виталий Маковецкий.

Военно-исторические клубы традиционно постарались на славу- достоверность в каждой детали. Это касается не только сценария реконструкции, но и экипировки, вооружения. Каждую мелочь — от пуговицы на кителе солдата вермахта до грузовика медсанбата восстанавливают со скурпулёзной точностью.

Это негласное правило реконструкторов. Их в этот вечер на линии бывшего Миус-фронта собралось почти полторы сотни — Ростов, Воронеж, Воглоград, Новосибирск, Москва, ребята из Краснодарского края. На М-72 добрались своим ходом, отмахав почти 400 километров.

«Девять часов ехали, отправились в путь где-то в восемь часов утра. Ехали не в форме, переоделись уже здесь», — поясняет член военно-патриотического клуба «Красноармеец» Руслан Хуака.

Разведка боем, захват языка и сам штурм. Немцы отходят на вторую линию обороны, незатихающая пулемётная стрельба из дота. Зрители не отрывают глаз, в самых драматичных моментах, кажется, забывают дышать.

«Как это тяжело всё было, когда немец стоит наверху, а наши пусть и в превосходном количестве, но брали каждую высоту, каждую сопку. Думаю, и для ребёнка полезно, да и сами для себя мы должны знать и помнить об этом», — отмечает Михаил Скляров.

Над поверженной огневой точкой фашистов взмывает красный флаг. В реальности штурм высоты длился трое суток, сейчас укладываются в 20 минут. Но этого хватает, чтобы прочувствовать и страх, и боль, и ликование.

Сразу после победных залпов зрители устремляются на поле боя. И даже скорее не для того, чтобы сфотографироваться, а ощутить кожей, вдохнуть атмосферу самопожертвования и героизма, которой буквально веет от разгорячённых участников сражения.

«Зов сердца, духа, Родины. Думаю, я бы точно также пошла бы. Всеми силами помогала бы своей Родине», — прихзнается участница реконструкции Мария Езус.

Конечно, зрелище, конечно, эмоции, но всё это на фоне печали. Организаторы не устают напоминать — во время последнего штурма Чёрной горы погибло по разным оценкам от пяти до семи тысяч наших бойцов. Общие потери на Миус-фронте составили приблизительно 800 тысяч советских солдат, многие из которых до сих пор лежат под землей на этих высотах у реки Миус.