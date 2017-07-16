Мастер «огненной» профессии: трудовой путь металлурга Виктора Бовы

Трудовой путь металлурга Виктора Бовы начался, как он сам шутит, с предательства: почти полвека назад после авиационного техника он, по настоянию отца, сменил профессию и пошел работать в трубопрокатный цех завода «Тагмет». С этим заводом связана судьба трех поколений семьи Виктора Прокофьевича: в 43-м году после войны завод восстанавливал его дядя, а сейчас на производстве трудятся дети Виктора Бовы.

Сначала Виктор Прокофьевич руководил бригадой станочников, токарей и слесарей: они производили запасные части к стану. А позже, ещё молодым специалистом, его отправили в Свердловскую область — открывать третий в стране трубопрокатный цех. Потом были и другие командировки, и контракты с зарубежными предприятиями, и повышение. А когда на «Тагмет» пришло новое немецкое оборудование — редукционно-растяжной стан, именно Виктор Бова выбрал необычное решение для размещения в цеху огромной машины. А спустя годы стало понятно, что махина органично вписалась в производство, вспоминает Виктор Бова и делится своими чувствами: «Ты видишь, когда просто из куска железа формируется труба. Что может быть лучше? Это как мать родит ребенка и воспитывать его».

Сейчас Виктор Бова работает консультантом на заводе, и иногда он выступает перед студентами, и дает им один,самый главный совет: «Если ты пошел учиться в металлургический техникум или университет, значит люби эту работу».