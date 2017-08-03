МЧС: 4 и 6 августа температура воздуха на Дону поднимется выше 40 градусов
4 и 6 августа с 12 до 17 часов в Ростовской области ожидается сильная жара в 40-42 градуса. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
Жителей Дона просят погоду проявить осторожность. Чтобы не пострадать в этот период, следует соблюдать правила безопасности.
Нужно избегать длительного нахождения на открытом солнце и защищать голову от прямых солнечных лучей. Чаще пить воду. Но не холодную, а прохладную воду или отвары трав, охлажденный зеленый чай, минеральную воду. Опасно для жизни употреблять алкоголь в такую погоду.
При появлении первых признаков перегревания: пострадавшего нужно перенести в прохладное место и напоить водой, положить на лоб мокрое полотенце, дать таблетку анальгина или аспирина
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