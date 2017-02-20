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ОБЩЕСТВО

МЧС: ‘Из-за потепления лед на реках стремительно тает’

11:48 Понедельник, 20.02.2017

Сотрудники донского управления МЧС отслеживают ледовую обстановку в регионе. Из-за потепления речное покрытие стремительно тает. Накануне специалисты государственной инспекции по маломерным судам провели рейд по местам массовой рыбалки на реке Дон. Они выставили предупреждающие плакаты о запрете выхода на водоем.

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