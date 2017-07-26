МЧС: на Дону ожидается 40-градусная жара

В период с 12 до 17 часов 27 и 28 июля на Дону ожидается сильная жара до 40-42 градусов. Об этом сообщили в донском управлении МЧС. Жителей региона просят проявить осторожность. Чтобы не пострадать в этот период, следует соблюдать правила безопасности.

Нужно избегать длительного нахождения на открытом солнце и защищать голову от попадания прямых солнечных лучей, использовать шляпы, кепки, панамы. Чаще пейте. Но не холодную, а прохладную воду или отвары трав, охлажденный зеленый чай, минеральную воду. Не употребляйте алкоголь.

При появлении первых признаков перегревания: пострадавшего нужно перенести в прохладное место и напоить водой, положить на лоб мокрое полотенце, дать таблетку анальгина или аспирина.