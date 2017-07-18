МЧС: на Дону продлен режим чрезвычайной пожароопасности

Режим чрезвычайной пожароопасности продлили в Ростовской области. По информации регионального управления МЧС, наиболее тяжелая обастновка наблюдается в южных и юго-восточных районах. Там сохраняется пятый класс пожароопасности.

Спасатели просят жителей Дона проявить внимательность и осторожность при обращении с огнем. Категорически запрещается разводить костры. Также не следует бросать на землю горящие спички и окурки, стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия. Кроме того, нельзя оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор. Опасно выжигать траву и стерню на полях.