Лента новостей

ОБЩЕСТВО

МЧС: пожар между хутором Ленина и Батайском потушен

15:08 Четверг, 10.08.2017

Очаг пожара площадью в 300 квадратных метров между хутором Ленина Аксайского района и Батайском ликвидирован. Как рассказали в главном управлении МЧС региона, сообщение о загорании травы и камыша поступило накануне вечером. Фронт пожара составил около двух километров. На месте работали четыре машины и 18 пожарных. Около часа ночи пламя было ликвидировано. Однако сегодня на пульт дежурного вновь поступило сообщение о возгорании на том же месте. Сейчас там продолжают работать пожарные.

Еще темы рубрики

10 августа 2017
Лучшим строителям Дона вручили госнаграды
10 августа 2017
МЧС: пожар между хутором Ленина и Батайском потушен
10 августа 2017
На Дону появился первый приграничный пункт комплексного обслуживания гостей
10 августа 2017
На Зеленом острове юные ростовчане провели «Зарядку со стражем порядка»

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.