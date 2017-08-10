МЧС: пожар между хутором Ленина и Батайском потушен
Очаг пожара площадью в 300 квадратных метров между хутором Ленина Аксайского района и Батайском ликвидирован. Как рассказали в главном управлении МЧС региона, сообщение о загорании травы и камыша поступило накануне вечером. Фронт пожара составил около двух километров. На месте работали четыре машины и 18 пожарных. Около часа ночи пламя было ликвидировано. Однако сегодня на пульт дежурного вновь поступило сообщение о возгорании на том же месте. Сейчас там продолжают работать пожарные.
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