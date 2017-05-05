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ОБЩЕСТВО

МЧС предупреждает о чрезвычайной пожароопасности на Дону

12:45 Пятница, 05.05.2017

Высокую пожароопасность сегодня, 5 мая, прогнозируют в Ростовской области. По сообщению регионального управления МЧС, в большинстве районов определен четвертый класс угрозы. Спасатели напоминают жителям Дона о необходимости соблюдать правила безопасности во время отдыха на природе.

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