МЧС предупреждает о чрезвычайной пожароопасности на Дону

Высокую пожароопасность сегодня, 5 мая, прогнозируют в Ростовской области. По сообщению регионального управления МЧС, в большинстве районов определен четвертый класс угрозы. Спасатели напоминают жителям Дона о необходимости соблюдать правила безопасности во время отдыха на природе.