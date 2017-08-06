МЧС: с 7 по 9 августа на Дону ожидается жара в 40 градусов
7 и 9 августа с 12 до 17 часов по Ростовской области ожидается сильная жара до 40-42 градусов. Об этом сообщает областное управления МЧС. Жителям Дона напоминают о том, что в такую погоду следует быть внимательными к своему здоровью. Необходимо носить головные уборы, а также избегать прямых солнечных лучей. Опасно для жизни употреблять в жару алкогольные напитки. В случае ЧП нужно обращаться по телефонам: со стационароного «01″, с мобильного «101″.
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