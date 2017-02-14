МЧС: ‘В ближайшие часы на Дону ожидается ухудшение погоды’
Главное управление МЧС России распространило экстренное предупреждение. В ближайшие часы в регионе ожидается резкое ухудшение погоды. В большинстве районов прогнозируют сильный снег, метель, туман, гололедные явления. Порывы ветра будут достигать 24 метров в секунду.
Экстренные службы рекомендуют жителям быть осторожными, воздержаться от поездок на личном транспорте, парковать машины вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций. В случае экстренной ситуации звонить по телефону «101». По прогнозам синоптиков, непогода сохранится и 15 февраля.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.