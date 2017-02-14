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ОБЩЕСТВО

МЧС: ‘В ближайшие часы на Дону ожидается ухудшение погоды’

14:44 Вторник, 14.02.2017

Главное управление МЧС России распространило экстренное предупреждение. В ближайшие часы в регионе ожидается резкое ухудшение погоды. В большинстве районов прогнозируют сильный снег, метель, туман, гололедные явления. Порывы ветра будут достигать 24 метров в секунду.

Экстренные службы рекомендуют жителям быть осторожными, воздержаться от поездок на личном транспорте, парковать машины вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций. В случае экстренной ситуации звонить по телефону «101». По прогнозам синоптиков, непогода сохранится и 15 февраля.

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