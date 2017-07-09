МЧС: в течение трех дней на Дону сохранится высокая пожароопасность
С 10 по 12 июля местами в южных и юго-восточных районах Ростовской области ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс). Об этом сообщает пресс-службе регионального управления МЧС.
Могут произойти ЧП, связанные с ландшафтными пожарами, а также возгораниями в населенных пунктах.
Спасатели просят жителей Дона проявить внимательность и осторожность при обращении с огнем. Категорически запрещается разводить костры. Также не следует бросать на землю горящие спички и окурки, стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия. Кроме того, нельзя оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор. Опасно выжигать траву и стерню на полях.
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