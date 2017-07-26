Мэрия: проезд в Ростове подорожает в третьей декаде августа
В администрации донской столицы уточнили, что изменения тарифов проезда в общественном транспорте Ростова-на-Дону вступят в силу не с 1-го августа, а в третьей декаде последнего летнего месяца.
Ранее мы сообщали, о то что проезд в автобусах и маршрутках подорожает до 25 рублей. При этом держатели транспортных карт смогут сэкономить.
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Мне вот интересно. А депутаты нашего города хоть раз » катались» в автобусах или маршрутках в час пик ну или во второй половине дня?. Покажите как они ведут себя в народе … Каждый раз как идёт повышение цен много вопросов. Платим, платим… а где новые автобусы? где маршрутки? покажите как они будут себя чувствовать на линии 96,98 но что бы проехали полный круг и без охраны.