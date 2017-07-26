Мэрия: проезд в Ростове подорожает в третьей декаде августа

В администрации донской столицы уточнили, что изменения тарифов проезда в общественном транспорте Ростова-на-Дону вступят в силу не с 1-го августа, а в третьей декаде последнего летнего месяца.

Ранее мы сообщали, о то что проезд в автобусах и маршрутках подорожает до 25 рублей. При этом держатели транспортных карт смогут сэкономить.