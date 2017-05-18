Механизатор Александр Долгополов почти пол века выращивает рис на донской земле

Выращивание самого северного в России риса — это целая наука. Требуется определенный уровень воды определенной температуры в определенный период времени.

Механизатор Александр Долгополов знает о тонкостях выращивания риса практически все. Мы застали его за баранкой — вносит удобрения перед посевом. Обычно этот процесс относительно нетороплив. Александр Долгополов же «летает» по полю километров 50 в час.

«То у меня было два человека — ходили с флагом, отмеряли. Я ж через 15 метров хожу. Надо было мерять сажнем. А теперь пожалуйста. Стоит навигатор, я хожу спокойно, никто мне не мешает», — говорит механизатор ФГУП «Пролетарское» Александр Долгополов.

У механизатора Долгополова сплошные заботы. Даже зимой, когда нужно готовить технику к новому сезону.

«Убрали урожай, надо вспахать. Забот очень много. Рис — трудоемкая работа», — говорит механизатор ФГУП «Пролетарское» Александр Долгополов.

Он наверняка знает какие-то заклинания, шутят коллеги — все, что бы ни делал, получается на ура.

«Вот это я не знаю. У меня всходы хорошие получаются. Хоть в науке сею, хоть в производстве. Агроном скажет, не обижается», — говорит механизатор ФГУП «Пролетарское» Александр Долгополов.

Агроном знает, в чем его секрет. В опытно-производственном хозяйстве «Пролетарское» Александр Долгополов с 70-го года. И за почти полвека упорным трудом заслужил репутацию одного из лучших работников.

«Он все это прошел и большинство работ лежат на его опыте»- говорит директор ФГУП «Пролетарское» Владимир Баранов.

Пролетарское ОПХ, что называется, на острие науки — предприятие обеспечивает регион новыми идеальными сортами.