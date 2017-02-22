Механизатор Иван Ивахненко 57 лет трудится на благо Ростовской области

Первая запись в его трудовой книжке появилась в 14 лет и с тех пор он не изменял родному колхозу. Сегодня в рамках рубрики, посвященной 80-летию Ростовской области, представлен сюжет о том, кто считает главным в жизни труд. Заслуженный механизатор страны, тракторист Иван Ивахненко до сих пор в рабочем строю, несмотря на годы.

Ему 71 год, но он легко забирается в кабину «Кировца», хотя многим в этом возрасте и обычные ступеньки даются с трудом. Такую зарядку тракторист проводит каждый рабочий день. Благодаря этому, говорят жители хутора мокрый Гашун, он до сих пор и работает в колхозе наравне с молодыми.

«На каждом предприятии есть свои самородки. Так вот у нас тоже есть — Иван Ивахненко. Это очень честный человек. Если дал задание, и он поехал работать, то можно и не проверять», — рассказывает председатель колхоза имени Скиба Василий Мищенко.

Кроме трудолюбия коллеги замечают ещё одно качество — любовь к технике. Недавно получили новые культиваторы и настраивать их взялся Иван Александрович. Ещё он переставил в кабине своего трактора руль, чтобы ковш оказался впереди. Теперь в планах установить кондиционер. А после работы он идет домой, где его ждет любимая жена. Галина говорит, что супруга-трудоголика к работе не ревновала.

«Не успевала этим заниматься, потому что по своей работе много бегала», — признается Галина.

Первая запись в его трудовой книжке появилась ещё в 14 лет. Всю жизнь проработал в колхозе имени Скиба Зимовниковского района. Самая дорогая сердцу награда — «Заслуженный механизатор Российской Федерации». Об Иване Ивахненко можно рассказывать долго, но все истории сводятся к одному: жизнь — это труд.

«Раньше я пенсию оформлял. Трудовая книжка, рабочие дней в году. Ни выходных не было тогда, ни отпусков. Сейчас же обязательно в отпуск есть», — говорит механизатор колхоза имени Скиба Иван Ивахненко.

Но отдыхать Иван Ивахненко не спешит. Награду за заслуги перед Ростовской областью он уже получил, а теперь его представили к Ордену «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени. В районе Ивахненко сейчас единственный орденоносный механизатор.