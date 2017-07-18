Мемориал в Змиевской балке отремонтируют за пять миллионов рублей

Ремонт мемориального комплекса «Памяти жертв фашизма в Змиевской балке» в Ростове завершат к 7 августа. Как сообщают в администрации, на выполнение строительных работ из городского бюджета выделено более 5 миллионов рублей.

Памятник является объектом культурного наследия регионального значения с конца прошлого столетия. В августе 1942 года в Змиевской балке гитлеровские оккупанты уничтожили более 27 тысяч человек. В основном это были старики, женщины и дети. Балка является местом захоронения самого большого числа жертв геноцида на территории современной России.