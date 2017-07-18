Лента новостей

ОБЩЕСТВО

Мемориал в Змиевской балке отремонтируют за пять миллионов рублей

13:42 Вторник, 18.07.2017

Ремонт мемориального комплекса «Памяти жертв фашизма в Змиевской балке» в Ростове завершат к 7 августа. Как сообщают в администрации, на выполнение строительных работ из городского бюджета выделено более 5 миллионов рублей.

Памятник является объектом культурного наследия регионального значения с конца прошлого столетия. В августе 1942 года в Змиевской балке гитлеровские оккупанты уничтожили более 27 тысяч человек. В основном это были старики, женщины и дети. Балка является местом захоронения самого большого числа жертв геноцида на территории современной России.

Еще темы рубрики

18 июля 2017
Донские аграрии собрали почти четыре миллиона тонн озимой пшеницы
18 июля 2017
Донские поисковики нашли останки бойцов пограничного полка НКВД
18 июля 2017
Археологи обнаружили в Азове части ценного сервиза 14 века
18 июля 2017
МЧС: на Дону продлен режим чрезвычайной пожароопасности

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.