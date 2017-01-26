Мемориал жертвам авиакатастрофы в Ростове установят 19 марта
19 марта 2017 года в аэропорту Ростова-на-Дону установят мемориал «Прерванный полёт», посвященный памяти погибших при крушении самолета «Boeing 737-800″. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев.
Так, по данным сайта областного правительства, памятный знак установят в сквере перед аэрогаванью. Основа композиции — упавшая птица, которая символизирует души погибших в людей, а также связь земли и неба. Скульптуру и постамент выполнят из гранита, а птица будет отлита из бронзы. Напомним, самолет разбился 19 марта 2016 года при заходе на посадку, на борту находилось 62 человека.
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