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ОБЩЕСТВО

Местные новости в цифровом качестве: программы ГТРК «Дон-ТР» официально стали частью первого мультиплекса

12:43 Вторник, 01.08.2017

Сегодня программы ГТРК «Дон-ТР» официально стали частью первого мультиплекса. Это пакет теле- и радио- каналов, которые транслируются одним передатчиком.

Теперь зрители Ростовской области смогут смотреть и слушать местные новости на канале «Россия 1», «Радио России» и «Российском информационном канале» в таком же цифровом качестве, как и у 10 федеральных каналов.

Кроме того, региональные врезки с программами ГТРК «Дон-ТР» на телеканале «Россия 24″ впервые начнут транслировать на всю область.

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Андрей 01.08.2017

Очень хорошо. А то бесполезная информация о событиях в маскве уже окончательно надоела всем в России.