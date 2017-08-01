Местные новости в цифровом качестве: программы ГТРК «Дон-ТР» официально стали частью первого мультиплекса

Сегодня программы ГТРК «Дон-ТР» официально стали частью первого мультиплекса. Это пакет теле- и радио- каналов, которые транслируются одним передатчиком.

Теперь зрители Ростовской области смогут смотреть и слушать местные новости на канале «Россия 1», «Радио России» и «Российском информационном канале» в таком же цифровом качестве, как и у 10 федеральных каналов.

Кроме того, региональные врезки с программами ГТРК «Дон-ТР» на телеканале «Россия 24″ впервые начнут транслировать на всю область.