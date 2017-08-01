Местные новости в цифровом качестве: программы ГТРК «Дон-ТР» официально стали частью первого мультиплекса
Сегодня программы ГТРК «Дон-ТР» официально стали частью первого мультиплекса. Это пакет теле- и радио- каналов, которые транслируются одним передатчиком.
Теперь зрители Ростовской области смогут смотреть и слушать местные новости на канале «Россия 1», «Радио России» и «Российском информационном канале» в таком же цифровом качестве, как и у 10 федеральных каналов.
Кроме того, региональные врезки с программами ГТРК «Дон-ТР» на телеканале «Россия 24″ впервые начнут транслировать на всю область.
Комментарии
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Очень хорошо. А то бесполезная информация о событиях в маскве уже окончательно надоела всем в России.