Международный авиационно-космический салон «МАКС-2017″ ФОТОРЕПОРТАЖ
Сегодня третий день работы авиационно-космического салона «МАКС». Ростовскую область на престижной выставке представляет «Роствертол», «ТАНТК им. Бериева», опытно-конструкторское бюро «Ростов-Миль» и таганрогская фирма «Авиаок». МАКС входит в число крупнейших мировых авиа-форумов. Его главная цель — демонстрация российских высоких технологий и открытости внутреннего рынка.
Фотографии Валерия Плешакова
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