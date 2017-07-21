Международный авиационно-космический салон «МАКС-2017″ ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня третий день работы авиационно-космического салона «МАКС». Ростовскую область на престижной выставке представляет «Роствертол», «ТАНТК им. Бериева», опытно-конструкторское бюро «Ростов-Миль» и таганрогская фирма «Авиаок». МАКС входит в число крупнейших мировых авиа-форумов. Его главная цель — демонстрация российских высоких технологий и открытости внутреннего рынка.

Фотографии Валерия Плешакова